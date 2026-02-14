मंत्री शाह बोले…अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को दो साल तक नजर बंद कर दिया था

मंत्री शाह ने कहा कि सिंगाजी महाराज की कथा में हमारे पूर्वजों का राजपरिवार आज भी जिंदा है। दूसरी जानकारी टंट्या मामा के मददगार के रूप में मिली। तीसरी नागपुर में गत वर्षों में कार्यशाला की गई थी। जिसमें देश की आजादी में कौन-कौन राजपरिवारों ने मदद की थी। उसमें कन्या महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ सीमा कदम ने अपने शोध प्रस्तुत किया था। तब नागपुर में अंग्रेजों के विरोध लिए लाल सेना हुआ करती थी। मकड़ाई का राजपरिवार लाल सेना को कारतूस भिजवाते थे। जाने अंजाने हम उस परिवार से हैं। आज मुझे भी जनता की सेवा करते करते 35 साल बीत गए।