मुख्यमंत्री बोले…कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, हम पैसे देते हैं तो ये कहते हैं बहनें दारू पी जाती हैं

मुख्यमंत्री ने कहा बहनों याद रखना, गांठ बांध कर रख लो। लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आप को वोट देना है। उस दिन कांग्रेसियों को श्र्राप देना कि 20 साल तक तुम घर में बैठे हो, बीस साल तक और बैठे रहो। मुख्यमंत्री ने कहा बहनों कांग्रेसियों के काल मन को सुधारने मोबाइल की लाइट जलाकर प्रकाश करो। ये लाइट तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। इससे हमें बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम ने कहा कि ये महिलाओं के हाथ में लाइट देखकर अच्छा लगा।