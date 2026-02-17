होर्डिंग : अफसर-नेताओं के बीच अटका टेंडर, निगम को 3 माह में 10 लाख की चपत

निगम ने 28 लाख का टेंडर कॉल किया है। टेंडर औसत 30 से 40 लाख रुपए होने की उम्मीद है। दरअसल खंडवा की ही तरह खरगौन निगम ने दो साल पहले 65 लाख रुपए का टेंडर किया है। खंडवा में यदि 40 लाख रुपए का औसत लिया जाए प्रति माह 3.33 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस औसत से दिसंबर, जनवरी और फरवरी को मिलाकर तीन माह के भीतर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि का नुकसान हुआ।