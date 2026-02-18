मध्य प्रदेश में नई श्वेत क्रांति : 124 गांवों में बहेगी दूध की नदियां

पशु पालकों के पास 10 से अधिक पशु हैं। योजना में किसानों का उन्नत नस्ल के पशु पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों आर्थिक स्थित सुधरेगी और गांवों में भी समृदि़्ध आएगी। उप संचालक पशु एवं चिकित्सा डॉ हेमंत शाह के अनुसार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने आचार्य विद्यासागर योजना के तहत 5-10 पशुओं और कामधेनु योजना 25 पशु पालन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए किसानों को स​ब्सिडी भी दी जाएगी।