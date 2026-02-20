खौफ के साए में बेटियां, स्कूल और मंदिर तक में पीछा कर रहे मनचले

पदमनगर थाना क्षेत्र में मनचले 65 वर्षीय बुजुर्ग की वजह से एक बालिका का स्कूल जाना दुश्वार हो गया था। आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश पिता किशोरीलाल पर अपनी पोती की उम्र की 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। डेढ़ माह से आरोपी बुजुर्ग पीछा कर बालिका का कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी छेड़छाड़ करता। 11 फरवरी को बालिका घर से स्कूल के लिए निकली थी, तब आरोपी उसका पीछा करने लगा। रास्ते में साइकिल से आरोपी उसके पास आया और गाना गाते हुए चला गया। बालिका घबराकर स्कूल आ गई। इसके बाद पीछा कर आरोपी स्कूल के गेट के सामने खड़ा रहा।