अमृत-2 : छह माह का एक्सटेंशन, अधूरी पेयजल योजना से अप्रेल-मई में कैसे बुझेगी प्यास

अमृत-2 योजना का निर्माण पूर्ण करने छह माह का एक्टेंशन दिए जाने के बावजूद अभी 10 फीसदी से अधिक कार्य बाकी है। होली के त्योहार के बाद गर्मी की आहट को देखते हुए पानी की डिमांड बढ़ेगी। समय से योजना पूरी नहीं हुई तो इस बार भी अप्रेल, मई और जून में पानी के संकट से जूझना होगा। निर्धारित समय पर टंकी का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ तो जल संकट नियंत्रण करना मुश्किल होगा।