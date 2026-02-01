जनगणना 2025-26 : शहर में 200 सेंसर हाउस पर बनेंगे ब्लाक, 21 फरवरी से मकानों की गणना प्रारंभ 

निगम कार्यालय में समीक्षा के दौरान 10 दिन के भीतर वार्ड स्तर पर चार्ज अधिकारियों के निर्देशन में इंजीनियर एवं एआरआई द्वारा ब्लॉक गठन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में 200 सेंसस हाउस को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाएगा। गणना की शुरुआत बाएं से दाएं दिशा में की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया कि वार्ड की सीमा किसी भी स्थिति में ब्लॉक की सीमा को इंटर सेक्ट नहीं करेगी। स्लम ब्लॉक सामान्य ब्लॉकों से पृथक रखे जाएंगे।