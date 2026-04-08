टीईटी : नए शिक्षक बोल रहे कई फायदे, पुराने भयभीत, परीक्षा की दायरे में 1700 शिक्षक

वर्ष 1998, 2001, 2003 और 2006 में नियुक्त किए गए शिक्षकों को टीईटी में शामिल किया गया है। पुराने शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश सिर्फ दबाव वाला है। 1998 से 2006 के शिक्षकों को अपनी नौकरी सुरक्षित करने परीक्षा पास करनी होगी। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यदि परीक्षा में असफल हुए तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक शिवभजन शर्मा का कहना है कि इस आदेश का कोई औचित्य नहीं है। नियम जब से लागू है तब तक के शिक्षकों को इसमें शामिल करना चाहिए।