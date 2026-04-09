9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

टीईटी : शिक्षक बोले… काला कानून वापस ले सरकार, अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान

सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ शिक्षक लामबंद हो गए हैं। टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, रैली निकाली। इस दौरान नारे लगाए कि सरकार टीईटी का काला कानून वापस करे। मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Apr 09, 2026

tet

खंडवा : कलेक्ट्रेट में शिक्षकों ने टीईटी के खिलाफ प्रदर्शन किय

सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ शिक्षक लामबंद हो गए हैं। टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, रैली निकाली। इस दौरान नारे लगाए कि सरकार टीईटी का काला कानून वापस करे। मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन है।

मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन

टीईटी के विरोध में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 9 मार्च को प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों ने रैली निकाल कर मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दीक्षा भगोरे को सौंपा हैै।

शिक्षक बोले, टीईटी बंधन से मुक्त रखा जाए

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि टीईटी के बंधन से मुक्त रखा जाए। पुरानी पेंशन लागू करने सहित मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय को दृष्टि गत रखते हुए अपनी और पुनर्विचार किया जाए। रैली निकाली। शिक्षकों ने नारे लगाए। इस दौरान शिक्षकों ने नारे लगाए कि टीईटी काला कानून वापस लो, शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान आदि नारे लगाए।

याचिका दायर है कोर्ट पुन : विचार करे

प्रशांत दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी। और कहा कि वापस नहीं हुआ तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। शिक्षकों के सम्मान को प्रभावित करने वाले निर्णय को सरकार वापस ले। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने आंदोलन विस्तृत जानकारी दी। नितिन पाटिल ने एकजुट होकर आगामी आंदोलनों को सफल बनाने की बात कही।

11 अप्रेल को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन

11 अप्रेल को प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 18 अप्रेल को भोपाल में धरना देंगे। फिर भी सरकार कोई कदम नही उठाती है तो 18 अप्रेल के बाद संयुक्त मोर्चे के घटक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आगामी रणनीति बनाएंगे। संचालन राम शंकर बरोड़े ने किया ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / टीईटी : शिक्षक बोले… काला कानून वापस ले सरकार, अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टीईटी : नए शिक्षक बोल रहे कई फायदे, पुराने भयभीत, परीक्षा की दायरे में 1700 शिक्षक

TET
खंडवा

MP News: कुल्फी बेचने के बहाने हथियार सप्लाई? दो पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

KHANDWA
खंडवा

मप्र : छात्रों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा मंत्री को खून से लिखा पोस्ट कार्ड

ABVP
खंडवा

कांग्रेस : पटवारी बोले…MP में BJP भ्रष्टाचार का कैंसर फैला रही, ऑपरेशन जनता करेगी

State Congress President Jitu Patwari
खंडवा

आधे घंटे तक भोजन नहीं मिला तो भड़क उठे एमपी के मंत्री, गरमागरम रोटियों के लिए कराया इंतजार

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.