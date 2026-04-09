टीईटी : शिक्षक बोले… काला कानून वापस ले सरकार, अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान

प्रशांत दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी। और कहा कि वापस नहीं हुआ तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। शिक्षकों के सम्मान को प्रभावित करने वाले निर्णय को सरकार वापस ले। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने आंदोलन विस्तृत जानकारी दी। नितिन पाटिल ने एकजुट होकर आगामी आंदोलनों को सफल बनाने की बात कही।