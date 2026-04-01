MP News: कुल्फी बेचने के बहाने हथियार सप्लाई? दो पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

पुलिस आरोपी से अवैध पिस्टल बेचने वाले दोनों सिकलीगरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी इससे पहले भी अवैध पिस्टल लाकर जिले में बेच चुका है। बता दें कि खरगोन जिले में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का कारोबार होता है और यहां सिकलीगर अवैध हथियारों को बनाकर बेचते हैं। मध्यप्रदेश ही नहीं देश के अलग-अलग हिस्सों से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खरगोन में बने हथियार खरीदते हैं। हालांकि पुलिस लगातार अवैध हथियार बनाने वाले सिकलीगरों पर अवैध हथियार बेचने वाले दलालों पर कार्रवाई करती है लेकिन अवैध हथियारों की बिक्री और बनाने का काम अभी भी चोरी छिपे किया जा रहा है।