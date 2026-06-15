पत्रिका : सामूहिक श्रमदान से जलस्रोत साफ, 2.60 करोड़ से विकसित होगा रामेश्वर कुंड

पत्रिका ने कुंड के जलस्रोत की सफाई का संकल्प लिया। जिला प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पत्रिका अमृतमजलम ` अभियान के तहत कुंड की सफाई शुरू की। पत्रिका ने कुंड की सफाई का अभियान 24 मई को शुरू किया था। 14 जून को धार्मिक एवं प्राचीन धरोहर का कुंड सामूहिक श्रमदान से चकाचक हो गया। इस रविवार को पत्रिका अमृतम्जलम और इम्पीरिकल शिक्षा अभियान के प्रतियोगी छात्रों के भगीरथ प्रयास से जलस्रोत साफ हुआ। और कुंड की सीढि़यां चमकने लगी।