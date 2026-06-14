पेंशन : 60 हजार पेंशनधारकों की 3 माह से अटकी 10. 80 करोड़ की पेंशन

विभिन्न पेंशन योजनाओं के एक लाख पेंशनधारी हैं। जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख जरूरतमंदों को केंद्र व राज्य शासन से पेंशन जारी होती है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त योजना के तहत 2963, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में 40918 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत 18621 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर 62 हजार 502 पेंशनधारकों को बीते तीन माह की पेंशन जारी नहीं हुई है। कार्यालय पहुंचने वाले पेंशनधारकों को सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आश्वासन दे रहे हैं कि पोर्टल अपडेशन के बाद तीनों माह की पेंशन एक साथ जारी होगी।