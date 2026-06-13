MP : PM आदर्श ग्रामों में विकास की तस्वीरें धुंधली, सड़क पर शुरू होती है रोजमर्रा की जिंदगी

नागचून ग्राम पंचायत में योजनाएं बदहाल हैं। यहां की सबसे बड़ी समस्या पीएम आवास के अधूरे निर्माण हैं। गांव के दिलीप बरकड़े, लखन सावनेर आदि के खाते में 6 माह से किस्त नहीं आई है। मैपिंग के बाद भी किस्त नहीं मिली। किसी की दूसरी तो किसी की तीसरी किस्त अटकी है। अधूरे आवास से गर्मी में लाभार्थी बेहाल हैं। नन्नू राजाराम का आवास अधूरा होने पर पूरा परिवार इ-पंचायत भवन में डेरा डाल दिया है। बेटे ने बताया कि उसकी मां माया बाई के नाम से आवास मिला था। उनकी मृत्यु हो गई। अब पिता नन्नू राजाराम के नाम से निर्माण हो रहा है। किस्त नहीं मिलने से आवास अधूरा है। पंचायत भवन में रहने के लिए सरपंच से बात हुई है।