खंडवा में विधवा किसान के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी, 9 पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज

त्रिलोकचंद पटेल ने बताया कि किसान के हक में आवाज उठाना अब प्रशासन की नजर में अपराध हो गया है। जिस जगह टॉवर लगाए जा रहे है, वहां कलेक्टर गाइड लाइन 25 लाख रुपए हेक्टेयर है, जबकि बाजार भाव 40 लाख रुपए एकड़ का है। विधवा महिला किसान को कंपनी मुआवजा दिए बिना ही उसका दो एकड़ खेत खराब कर रही है। गुरुवार को एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया है कि समिति बनाकर जिसमें प्रभावित किसान, महासंघ के दो लोग, प्रशासन के दो लोग और कंपनी के लोग मिलकर चर्चा करें और जो भी हल हो निकाले। इसके लिए कलेक्टर से भी चर्चा की जाएगी।