एमपी ट्रांसको का कारनामा… विधवा महिला किसान के 3 एकड़ खेत में दो लाख रुपए देकर लगा रहे 7 हाईटेंशन टॉवर

मामला पुनासा जनपद के ग्राम सुलगांव का है। यहां करीब पांच साल पहले एमपी ट्रांसको ने महिला किसान तुलसाबाई पिता मगन के खेत में 400 केवी का एक टॉवर लगाया था, जिसके लिए महिला किसान को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। करीब दो साल पहले एमपीट्रांसको यहां किसान के खेत में 6 टॉवर ओर लगाने पहुंची थी, और गड्ढे भी खोद दिए थे। विरोध के बाद एमपी ट्रांसको को काम बंद करना पड़ा था। किसान ने खेत के गड्ढे भरवाकर खेती शुरू कर दी थी।