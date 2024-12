एमपी के सबसे बड़े प्लांट में 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन, मिली एक और उपलब्धि

इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्ल‍िक इंटरप्राइजेस का प्रतिष्ठ‍ित कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को देने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के इस विद्युत गृह को अवार्ड लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस मेजर इंडस्ट्री केटेगरी में दिया जाएगा।

बता दें कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया (खंडवा) को मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रदेश में सबसे बड़े ताप विद्युत गृह के रूप में जाना जाता है। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह में 600 मेगावाट की दो और 660 मेगावाट की दो ताप विद्युत यूनिट संचालित की जा रहीं हैं।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में व्यवसायिक सेफ्टी (सुरक्षा), पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाता है। कलिंगा अवार्ड के लिए निर्धारित मापदंड OSH (Occupational Safety and Health) और SHE (Safety, Health, and Environment) पर सफलतापूर्वक खरे उतरने पर परियोजना को यह अवार्ड दिया गया है।