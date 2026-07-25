फोटो खिंचवाकर कार में बैठे थे परिवार के 10 लोग, खंडवा में मौत बनकर आया ट्रक

Khandwa News :मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदानगर थाना इलाके में इंदिरा सागर डेम के सामने जगमूर्ति नर्मदा नदी ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ओंकारेश्वर दर्शन कर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम जा रहे वाराणसी के परिवार की कार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक कार को कई मीटर तक घसीटता ले गया। कार का आधा हिस्सा ट्रक के नीचे फंस गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह दब गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल, सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।