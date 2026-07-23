सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी, पुराना बस स्टैंड और जूना महल क्षेत्र के विकास पर अब रहेगा प्रशासन का मुख्य फोकस

सुखदेव मुनि द्वारा लगभग 2 महीने से बंद है। इसका चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने वाला है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि तीन से चार दिन में इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा यहां से श्रद्धालु तीन कतार में प्रवेश करेंगे। कतार में लगने से धक्का मुक्की नहीं होगी, सीढिय़ों से उतरते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन आराम से होंगे। गर्भ गृह से 5 फीट दूर से दर्शन करते हुए धक्का गेट से ही श्रद्धालु बाहर आएंगे।बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रकाश परिहार, लीलाधर खंडेलवाल, मनीष पुरोहित, कालू केवट, अशोक शर्मा, अंतर सिंह बारे, अजय भाटिया आदि सदस्य मौजूद थे।