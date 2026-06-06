सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में विकास कार्यों में आने वाले अतिक्रमण प्रभावितों के अधिकारों का हनन नहीं होगा

सिंहस्थ 2028 को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में कई विकास कार्य किए जा रहे है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अतिक्रमण की जद में बड़ी संख्या में रहवासी और व्यवसायिक क्षेत्र आ रहा है। प्रभावितों द्वारा लगातार अतिक्रमण मुहिम का विरोध किया जा रहा है। प्रभावितों ने इसकी शिकायत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से भी की है। जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने प्रभावितों से चर्चा की। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि किसी भी विस्थापित के अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा।