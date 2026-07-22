मेडिकल बोर्ड : मेडिसिन, मनोरोग, सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर गायब…दिव्यांगों का दर्द बढ़ा रही लापरवाही

मेडिकल कॉलेज सबद्ध जिला अस्पताल में मंगलवार को मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्था की भेंट चढ़ी नजर आई। बारिश के बीच दूरदराज से पहुंचे दिव्यांगों को घंटों इंतजार और भटकना पड़ा। मेडिकल बोर्ड के लिए निर्धारित कक्ष-8 में मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी और मनोरोग विशेषज्ञों की कुर्सियां दोपहर डेढ़ बजे तक खाली रहीं। केवल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र पाटिल ही मरीजों की जांच करते मिले। बाकी विभागों के डॉक्टरों के पास सील और हस्ताक्षर कराने के लिए दिव्यांगों को इधर-उधर भटकना पड़ा।