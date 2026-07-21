बरसा अमृत… खंडवा में 12 दिन की खेंच के बाद बादल हुए मेहरबान, जिले के कई ब्लॉकों में बारिश

रविवार से ही आसमान पर बादलों का डेरा डला हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। रविवार रात खालवा ब्लॉक में बारिश हुई, इस दौरान यहां 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले में कुल 0.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई। सोमवार सुबह से आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते ठंडी हवा भी चलने लगी। रात को शहर में करीब एक घंटा रिमझिम से मध्यम तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा खालवा, रोशनी, पंधाना ब्लॉक, पुनासा ब्लॉक, किल्लौद ब्लॉक के कई गांवों में बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बुधवार तक बारिश का दौर जारी रहेगा।