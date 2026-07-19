खंडवा में पहले कम बारिश, फिर अतिवृष्टि अब वर्षा की खेंच से किसानों को तीसरी बार करना पड़ रही बोवनी

जिले में खरीफ की बोवनी का रकबा करीब 3.32 लाख हेक्टेयर है। इसमें सबसे ज्यादा 1.95 लाख हेक्टेयर सोयाबीन, 65 हजार मक्का और 49 हजार कपास सहित अन्य फसलें शामिल है। जिले में मानसून पहले ही देरी से आया है और जून माह के अंत व जुलाई के पहले सप्ताह अच्छी बारिश हुई है। इस दौरान जिले में 279.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जिसके बाद अब तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 20 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश की संभावना है। इधर बारिश नहीं होने से तापमान भी बढ़ता जा रहा है।