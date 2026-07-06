भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आइएमडी के अलर्ट मैसेज खंडवा में डरा रहे किसानों को, बोवनी भी हो रही प्रभावित

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने देशभर में जिला कृषि मौसम इकाईयों को बंद कर दिया है। इसकी जगह एआइ के माध्यम से लोगों को फोन पर मौसम संबंधित अलर्ट मैसेज जारी किए जा रहे है। शनिवार शाम को आइएमडी ने मैसेज जारी किया था, जिसमें खंडवा सहित आलीराजपुर, बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा में बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने के साथ तेज हवा की संभावना जताई गई थी। खंडवा में शनिवार दोपहर बाद बारिश ही नहीं हुई। रविवार को भी आसमान पर सुबह बादल छाए और दोपहर में तेज धूप निकल आई। तापमान भी स्थिर रहा। अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम 19.0 डिग्री रहा।