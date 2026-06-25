मानसून की जिले में जोरदार एंट्री… खंडवा में डेढ़ घंटा झमाझम बारिश, दो इंच से ज्यादा गिरा पानी

खंडवा. शिवाजी चौक पर बनी जल भराव की स्थिति।
मानसून की देर से हुई एंट्री जोरदार रही, शहर में करीब डेढ़ घंटे तेज बारिश दर्ज की गई गई। सुबह से आसमान पर बादलों का डेरा रहा और ठंडी हवा भी चली। शाम 4 बजे मानसून खंडवा जिले में प्रवेश कर गया। जोरदार बारिश से सडक़ों पर पानी बह निकला, कई जगह जल भराव की स्थिति बनी। तीन पुलिया के पूर में बाइक निकालने मे सवार बहने से बचा, लेकिन बाइक बह गई। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई।
महाराष्ट्र से धीरे-धीरे बढ़ रहे मानसून की गति बुधवार को अचानक तेज हो गई। आइएमडी ने मप्र में मानसून के आने की भी घोषणा कर दी। बुरहानपुर में भारी बारिश करते हुए शाम को मानसून खंडवा तक आ गया। शाम 4 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हुई जो शाम 7.30 बजे झमाझम में बदल गई। ऐसा लगा मानों बादल फट गए हो। रात में करीब 9 बजे तक तेज बारिश होती रही। इसके बाद रिमझिम और बूंदाबांदी रात 10 बजे तक चलती रही। इस दौरान करीब दो इंच बारिश शहर में होने का अनुमान है। शहर सहित मूंदी, बीड़, जावर, छैगांवमाखन में भी अच्छी बारिश हुई है। हरसूद, खालवा, पुनासा, पंधाना ब्लॉक में रिमझिम बारिश हुई।
मानसून की पहली ही बारिश ने निगम के नाला सफाई अभियान की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। शिवाजी चौक पर नाला चोक होने से यहां बस स्टैंड, आर्य समाज स्कूल से लेकर एयू चौराहा तक जल भराव के कारण एक ओर का रास्ता पुलिस के डिवाइडर लगाकर ब्लाक करना पड़ा। वहीं, तीन पुलिया में भी घुटने-घुटने पानी भर गया। इसके अलावा कहारवाड़ी क्षेत्र में भी जल भराव हुआ है।
पिछले चौबीस घंटों में बुधवार सुबह तक जिले में 2.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसमें पुनासा तहसील में 14 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अन्य किसी भी तहसील में कोई भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 31.6 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक खंडवा में 15 मिमी, नया हरसूद में 46 मिमी, पंधाना में 32 मिमी, पुनासा में 55 मिमी तथा खालवा तहसील में 10 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इस वर्ष 1 जून 2026 से बुधवार सुबह तक जिले में कुल 158 मिमी वर्षा हो चुकी है।
जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि मानसून की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को बैतूल, खरगोन, बुरहानपुर जिलों से लगे क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। शहर में मामूली बारिश हो सकती है। आगामी 28 जून से मानसून गति पकड़ेगा और अच्छी बारिश के आसार है।
सुबह से छाए बादलों और आसपास के जिले में बारिश के कारण ठंडी हवाओं ने मौसम में ठंडक ला दी है। दिन के तापमान में 5.6 डिग्री की गिरावट और रात के तापमान में 0.4 डिग्री की कमी आई। बुधवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम 21.0 डिग्री रहा। पिछले दो सप्ताह से बनी उमस भी खत्म हुई।
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