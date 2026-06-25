मानसून की जिले में जोरदार एंट्री… खंडवा में डेढ़ घंटा झमाझम बारिश, दो इंच से ज्यादा गिरा पानी

महाराष्ट्र से धीरे-धीरे बढ़ रहे मानसून की गति बुधवार को अचानक तेज हो गई। आइएमडी ने मप्र में मानसून के आने की भी घोषणा कर दी। बुरहानपुर में भारी बारिश करते हुए शाम को मानसून खंडवा तक आ गया। शाम 4 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हुई जो शाम 7.30 बजे झमाझम में बदल गई। ऐसा लगा मानों बादल फट गए हो। रात में करीब 9 बजे तक तेज बारिश होती रही। इसके बाद रिमझिम और बूंदाबांदी रात 10 बजे तक चलती रही। इस दौरान करीब दो इंच बारिश शहर में होने का अनुमान है। शहर सहित मूंदी, बीड़, जावर, छैगांवमाखन में भी अच्छी बारिश हुई है। हरसूद, खालवा, पुनासा, पंधाना ब्लॉक में रिमझिम बारिश हुई।