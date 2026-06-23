प्री-मानसून… खंडवा शहर में 80 किमी की रफ्तार से चली आंधी ने ढहाया कहर, शहर में ब्लैक आउट की स्थिति

आंधी के चलते दस से ज्यादा जगह पर विद्युत पोल पर पेड़ भी गिरे। जिसमें सिविल लाइन स्थित रेल पोल, बडग़ांव भीला रोड, मयूर विहार, गौतम नगर, जसवाड़ी रोड, लोहारी नाका टाउन फीडर, बेमको फीडर लाइन पर पेड़ गिरे। शिवाजी चौक पर तो पुराना पेड़ गिरने से तीन कार उसके नीचे दब गई और निगम वाटर वक्र्स कार्यालय की पुरानी दीवार भी टूट गई। यहां भी लाइन फॉल्ट हुई। रामनगर में भी पेड़ गिरने से एक मकान का रास्ता बंद हो गया। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी पुराने पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से 10 से ज्यादा फीडरों से लाइट बंद हो गई। जिसके चलते करीब 1200 से ज्यादा फ्यूज कॉल एमपीईबी कहारवाड़ी, आनंद नगर कार्यालय में दर्ज की गई।