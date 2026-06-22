‘सड़ी मछली को तालाब से बाहर निकाला’, MP के मंत्री विजय शाह का बयान वायरल

Minister Vijay Shah Targets Mamata Banerjee: भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह ने अब खंडवा में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में अब ममता बनर्जी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। विवादित टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए ममता को 'गंदी मछली' बता दिया। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि 'टाइगर अभी जिंदा है।'