सिकलसेल दिवस… अनुवांशिक बीमारी के प्रति संवेदशनशीलता से ही जीतेंगे जंग -राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

10.05 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं प्रदर्शनी में

10.10 बजे तक किया प्रदर्शनी का अवलोकन

10.26 सिकल सेल के कार्यक्रम मंच पर पर आगमन

10.27 बजे वंदे मातरम और राष्ट्रगान हुआ

10.32 बजे दीप प्रज्वलन

10.34 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का संबोधन

10.38 मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को आदिगुरु शंकराचार्य की प्रति कृति भेंट की

10.39 सिकल सेल जागरूकता को लेकर वीडियो का प्रदर्शन

10.43 सिकल सेल को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत और सरपंचों का सम्मान

10.52 राज्यपाल का संबोधन

10.59 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन

11.11 राष्ट्रपति द्रौपदी का संबोधन समाप्त

11.15 बजे वंदे मातरम, राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन

11.20 बजे हेलीपेड से रवाना