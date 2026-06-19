राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- मध्य प्रदेश कीर्तिमान स्थापित करेगा, सिकल सेल उन्मूलन में राज्य की अहम भूमिका

उन्होंने कहा कि 2023 में जब अभियान शुरू किया था। तब जो स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया था, उसे सरकार ने समय से पहले ही पूरा कर लिया है। ये मध्य प्रदेश की छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पाई जाने वाली गंभीर चुनौतियों के लिए किए जा रहे प्रयासों में यह सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में प्रदेश का बड़ा योगदान है। यहां सवा करोड़ से भी ज्यादा की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यहां जेनेटिक कार्ड भी दिया गया है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं, वो सराहनीय हैं। पीएम ने तीन साल पहले शहडोल से उन्मूलन अभियान शुरू किया था। सरकार का इसे खत्म करने का संकल्प तो समाज के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने की संयुक्त सोच थी। देश में पहली बार इस तरह का मिशन शुरू किया गया है। आनुवंशिकता से जुड़ी जागरुकता, प्रीवेंटिव काउंसलिंग कर जेनेटिक कार्ड देने जैसे प्रयास महत्वपूर्ण कदम हैं। यहां आने से पहले मैं कुछ स्टॉल्स को देख रही थी। इसके इलाज के लिए मेडिकल के साथ ही आयुर्वेदिक रिसर्च के बाद इलाज किया जा रहा है।