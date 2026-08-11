श्रावण के दूसरे सोमवार अर्धनारीश्वर स्वरूप में सजे ओंकारेश्वर महादेव, 5 क्विंटल बर्फी का लगाया भोग

श्रावण के दूसरे सोमवार इंद्रदेव ने भी बाबा ओंकारनाथ का अभिषेक किया। साथ ही तीर्थ नगरी में बारिश ने भक्तों का स्वागत किया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहा। लगातार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। प्रशासन को इस अवसर पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था, लेकिन बारिश के कारण करीब 70 हजार श्रद्धालु ही ओंकारेश्वर क्षेत्र पहुंचे।