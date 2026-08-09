मानसून की बेरूखी… खंडवा जिले में बिगडऩे लगे हालात, आधा सीजन बीता, जिले के प्रमुख जल स्रोत अब भी रीते

मानसून सीजन में इस बार जिले की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। जिले में 120 दिन के सीजन में 55 दिन बीत चुके है। इन 55 दिनों में जिले की औसत बारिश 808.8 मिमी में से 452.8 मिमी बारिश यानि आधे से कुछ ज्यादा ही हुई है। अब 65 दिन का सीजन बाकी है और वर्तमान में बारिश की स्थिति देखते हुए इस बार औसत भी पूरा होते नहीं दिख रहा है। खंडवा सहित खरगोन, बड़वानी में एक लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे की सिंचाई के लिए इंदिरा सागर बांध परियोजना की नहरों से पानी दिया जाता है। इंदिरा सागर बांध 10 मीटर करीब खाली है। उपरी बांधों, बरगी, तवा से भी पानी नहीं आने के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है।