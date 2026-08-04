Kishore kumar Birthday: आज भी कायम है किशोर कुमार का जादू, नई जनरेशन भी है दीवानी

-किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली।

-खंडवा के गांगुली निवास में हुआ था किशोर का जन्म। यह बंगला आज भी है।

-बंगले में वह पलंग भी है जिस पर उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा वे तमाम चीजें हैं जिनके साथ किशोर कुमार बचपन में खेला करते थे।

-किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर को 1987 में अंतिम सांस ली थी।

-वे कभी बगैर फीस लिए गाना नहीं गाते थे।

-दही-बड़े खाने के लिए कभी भी खंडवा आ जाते थे।

-अटपटी बातों के चटपटे जवाब देते थे। नाम पूछने पर बताते थे रशोकि रमाकु।