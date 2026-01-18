भीषण हादसे में 3 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत, कोचिंग से लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराए

टक्कर इतनी भयावह थी कि, स्कूटी के तो परखच्चे उड़े ही 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, तीसरे छात्र का गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लकिन कुछ देर में इलाज के दौरान उसने बी दम तोड़ दिया। इधर, हादसे के चलते सड़क खून से लाल हो गई। फिलहाल, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को परिजन के सुपुर्द किया जाएगा। घटना के बाद छात्रों के परिजन का बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।