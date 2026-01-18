18 जनवरी 2026,

रविवार

नर्मदापुरम

भीषण हादसे में 3 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत, कोचिंग से लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराए

Horrific Accident : धान से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से स्कूटी सवार तीन नाबालिग छात्र टकरा गए। हादसे में दो छात्रों की स्पाट पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे छात्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

नर्मदापुरम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 18, 2026

Horrific Accident

3 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत (Photo Source- Patrika)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां धान से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से स्कूटी सवार तीन नाबालिग छात्र टकरा गए। हादसे में दो छात्रों की स्पाट पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे छात्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

ये दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना जिले के अंतर्गत आने वाले सोहागपुर की है, जहां स्टेट हाइवे पर करनपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि, आमदेह गांव के रहने वाले नाबालिग 9वीं कक्षा के छात्र थे। तीनों कोचिंग से पढ़ाई करके वापस गांव लौट रहे थे। अंधेरे के कारण सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली उन्हें दिखाई नहीं दी। तेज रफ्तार होने की वजह से स्कूटी अनियंत्रित होकर ट्रॉली में जा घुसी।

पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपे जाएंगे शव

टक्कर इतनी भयावह थी कि, स्कूटी के तो परखच्चे उड़े ही 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, तीसरे छात्र का गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लकिन कुछ देर में इलाज के दौरान उसने बी दम तोड़ दिया। इधर, हादसे के चलते सड़क खून से लाल हो गई। फिलहाल, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को परिजन के सुपुर्द किया जाएगा। घटना के बाद छात्रों के परिजन का बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

18 Jan 2026 07:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / भीषण हादसे में 3 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत, कोचिंग से लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराए

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

