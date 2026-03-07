UPSC Result: हाई-पैकेज नौकरी छोड़ी, पहले ही प्रयास में पास की परीक्षा, MP के इंजीनियर ने किया कमाल

Shreyansh Badodia of Narmadapuram secured 194th rank in UPSC (फोटो- Patrika.com)
UPSC Result: यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा का 2025 के फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया। जिसमें कुल 958 स्टूडेंट विभिन्न सर्विस के लिए क्लालिफाई हुए। इसी लिस्ट में नर्मदापुरम शहर के होनहार कैंडिडेट श्रेयांश बडोदिया (Shreyansh Badodia) ने 194 रैंक हासिल कर अपने साथ शहर का नाम रोशन किया।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी श्रेयांश बड़ोदिया ने यूपीएससी में 194वीं रैंक हासिल की है। श्रेयांश ने बताया कि साल 2018 में मुंबई आइआइटी से बीटे करने के बाद गुडगांव की एक कंपनी में बतौर साफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। मेरे कई आइआइटी करने वाले दोस्त सिविल सर्विसेस में हैं। सभी ने मुझे काफी मोटीवेट किया। मुझे भी लगा कि मैं यह कर सकता हूं। बस उसी समय परीक्षा की तैयारी शुरु कर दी।
श्रेयांश ने बताया कि मैंने लक्ष्य तय कर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। अगस्त 2024 में नौकरी छोड़ने के बाद मुंबई में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। पहले प्रयास में मई 2025 में प्री दिया। जिसे पास कर अगस्त 2025 में मेंस और फिर जनवरी 2026 में इंटरव्यू उत्तीर्ण किया। एक साल की मेहनत में मुझे 194वीं रैंक मिली।
श्रेयांश ने बताया कि मेरा परिवार वर्तमान में मुंबई में रहता है। मेरे पिता जीडी बड़ोदिया नर्मदापुरम में जिला कोषालय अधिकारी रहे। मां जस मती बड़ादिया हाउस वाइफ हैं। (MP News)
