UPSC Result: हाई-पैकेज नौकरी छोड़ी, पहले ही प्रयास में पास की परीक्षा, MP के इंजीनियर ने किया कमाल

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी श्रेयांश बड़ोदिया ने यूपीएससी में 194वीं रैंक हासिल की है। श्रेयांश ने बताया कि साल 2018 में मुंबई आइआइटी से बीटे करने के बाद गुडगांव की एक कंपनी में बतौर साफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। मेरे कई आइआइटी करने वाले दोस्त सिविल सर्विसेस में हैं। सभी ने मुझे काफी मोटीवेट किया। मुझे भी लगा कि मैं यह कर सकता हूं। बस उसी समय परीक्षा की तैयारी शुरु कर दी।