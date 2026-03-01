10 मीटर ‘चौड़ा’ होगा 72 किमी लंबा हाईवे, दो जिलों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के लोगों के लिए जरूरी खबर है। पंखी तिराहा से हरदा जिले के टिमरनी तक जाने वाली स्टेट हाइवे 15 की सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। 20 फरवरी को निर्माण कंपनी और एमपीआरडीसी के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। सड़क चौड़ी करने के लिए किनारे के हजारों हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित कर नंबर दिए जा रहे हैं। हाइवे के चौड़ा होने से दोनों जिलों की यातायात व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। इसके सैकड़ों गांवों को भी लाभ मिलेगा।