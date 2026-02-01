MP employees-- मध्यप्रदेश में सरकारी अमले पर सख्ती का दौर जारी है। नर्मदापुरम में 6 अधिकारी, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले के सिवनी-मालवा में काले हिरणों के शिकार के मामले में यह कार्रवाई की गई है। 21 जनवरी की इस घटना में संलिप्त वन अधिकारी, कर्मचारियों ने हिरणों की प्राकृतिक मौत बताने की कोशिश की और सबूत नष्ट कर दिए। जांच में हकीकत सामने आ गई। इसके बाद नर्मदापुरम डीएफओ ने फॉरेस्ट ऑफिसर सहित कर्मचारियों को निलंबित कर सख्त संदेश दिया।