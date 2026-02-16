एमपी के इस जिले की 700 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन, अप्रैल में लागू होगी नई गाइडलाइन

जिन क्षेत्रों में पिछले तीन साल से गाइड लाइन में बदलाव नहीं किए गए हैं। वहां भी इस बार दाम बढ़ाने की तैयारी है। नई गाइड लाइन बनाने के लिए विकसित होते क्षेत्रों की एक साल पहले और वर्तमान के फोटो व नक्शा सैटेलाइट की मदद से लिए गए है। संपदा 0.2 के जरिए यह फोटो, नक्शे उप पंजीयकों को दिए गए हैं। इसमें संबंधित क्षेत्र में एक साल पहले क्या स्थिति थी। अब कितना विकसित हो गया है। इसका प्रतिशत का आकंलन किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक रजिस्ट्रियां की गई हैं। इसका डेटा लिया जा रहा है। इसके बाद आधार पर नई गाइड लाइन के दाम प्रस्तावित किए हैं। इसपर जिला के मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा होगी।