16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

एमपी के इस जिले की 700 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन, अप्रैल में लागू होगी नई गाइडलाइन

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। जिसमें जमीनों के दाम में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Feb 16, 2026

mp news

फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अप्रैल में लागू होने वाली नई गाइड लाइन से जमीन, मकान, प्लाट खरीदने वालों की जेब ढीली होगी। इस बार नई गाइड लाइन बनाने सेटेलाइट के दिए गए फोटो और संबंधित क्षेत्रों के नक्शों के आधार पर जमीनों की वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। इसमें मुख्यालय की 422 सहित जिले की 700 लोकेशनों पर प्लाट, मकानों के दामों में 15 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होने के संकेत हैं।

3 साल से गाइड लाइन में नहीं हुआ कोई बदलाव

जिन क्षेत्रों में पिछले तीन साल से गाइड लाइन में बदलाव नहीं किए गए हैं। वहां भी इस बार दाम बढ़ाने की तैयारी है। नई गाइड लाइन बनाने के लिए विकसित होते क्षेत्रों की एक साल पहले और वर्तमान के फोटो व नक्शा सैटेलाइट की मदद से लिए गए है। संपदा 0.2 के जरिए यह फोटो, नक्शे उप पंजीयकों को दिए गए हैं। इसमें संबंधित क्षेत्र में एक साल पहले क्या स्थिति थी। अब कितना विकसित हो गया है। इसका प्रतिशत का आकंलन किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक रजिस्ट्रियां की गई हैं। इसका डेटा लिया जा रहा है। इसके बाद आधार पर नई गाइड लाइन के दाम प्रस्तावित किए हैं। इसपर जिला के मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा होगी।

विभाग के मुताबिक मुख्यालय की कुलामढ़ी, हरदा बायपास, मालाखेड़ी, आईटीआई, डोंगरी, किशनपुरा सहित डोलरिया, रोहना, बांद्रभान तक 422 लाकेशन में लगभग 322 लाकेशानों की जमीनों के दाम 15 से प्रतिशत बढ़ जाएंगे। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक रलिस्ट्रियां की गई है।

100 लोकेशन के दाम बढ़ रहे

नर्मदापुरम के शहरी क्षेत्र में 100 लोकेशन पर पिछले तीन साल से गाइड लाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इन क्षेत्रों में नई गाइड में 50 प्रतिशत तक दाम बढ़ने की तैयारी हैं। इससे इन क्षेत्रों की प्रापर्टी खरीदना अचानक महंगा हो जाएगा। गाइड लाइन बनाने के लिए ऑर्टिफिशयल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाएगा। इसे लेकर जिला पंजीयक कार्यालय को निर्देश मिलने का इंतजार है। इसके बाद नई गाइड लाइन बनाने में विभाग एआई का उपयोग करेगा।

नई गाइडलाइन में सेटेलाइट से मिले एक साल पुराने और वर्तमान के फोटो के आधार पर विकसित क्षेत्रों में गाइड लाइन की दरें प्रस्तावित की जा रही हैं। एआई के उपयोग किस तरह करना है। इसकी गाइड लाइन मिलने का इंतजार है।- राजीव सोरते, जिला पंजीयक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी के इस जिले की 700 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन, अप्रैल में लागू होगी नई गाइडलाइन

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेले में 'मौत के कुएं' में बाइक स्टंट करते वक्त गिरी युवती, देखें वीडियो

narmadapuram
नर्मदापुरम

सफेद साड़ी और गले में मंगलसूत्र… जंगल में पड़ी मिली महिला की अर्धनग्न लाश, फैली सनसनी

Narmadapuram News
नर्मदापुरम

बाघ के आदमखोर होने की आशंका में ग्रामीणों को किया अलर्ट, आवाजाही पर रोक

Narmadapuram
नर्मदापुरम

आधी रात को नहर में चमक रही थी रोशनी, रेस्क्यू में निकली कार, अंदर से निकली 3 लाशें

Tragic Accident
नर्मदापुरम

पचमढ़ी की लग्जरी होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 4 पर्यटक घायल

panchmarhi
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.