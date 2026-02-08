सफेद साड़ी और गले में मंगलसूत्र… जंगल में पड़ी मिली महिला की अर्धनग्न लाश, फैली सनसनी

Narmadapuram News :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले के पिपरिया से नज़दीकी ग्राम डोकरीखेड़ा से एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। यहां डैम के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया है। जैसे ही ग्रामीणों को शव दिखाई दिया, उन्होंने तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, शुरुआती तफ्तीश के अनुसार, मामला हत्या का लग रहा है।