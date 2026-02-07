7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में बाघ ने किया युवक का शिकार, ग्रामीणों का चक्काजाम

टाइगर स्टेट में बाघ के हमले में युवक की मौत, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाहर आया बाघ आदिवासी युवक को उठा ले गया…। बाघ का मूवमेंट होने के कारण वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास आवाजाही बंद की…।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Manish Geete

Feb 07, 2026

Narmadapuram

पिपरिया के पास झिरिया गांव में शनिवार को सुबह एक टाइगर युवक को उठा ले गया। फोटो- freepik.com

नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) से लगे क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बाघ ने युवक पर हमला कर दिया, इससे उसकी मौत हो गई। पिपरिया और मटकुली के बीच झिरिया गांव के पास यह घटना हुई। बाद में युवक का शव जंगल में झाड़ियों में मिला। शव क्षतविक्षत अवस्था में था। बाघ का मूवमेंट होने के कारण सभी की आवाजाही उस क्षेत्र में बंद कर दी गई है। इधर, ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया।

टाइगर स्टेट के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शनिवार को एक बाघ ने युवक की जान ले ली। लोगों के मुताबिक टाइगर ने बाघ ने झिरिया के पास एक झोपड़ी के नजदीक युवक पर हमला किया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। बाद में युवक का शव जंगल में झाड़ियों में मिला। शव क्षतविक्षत अवस्था में था। मृतक की पहचान बारीदेवी गांव, डैम मोहल्ला निवासी कमल ठाकुर के रूप में हुई है, जो आदिवासी समुदाय से था। उसके पिता का नाम सन्नू ठाकुर बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

कहीं आदमखोर न हो जाए बाघ

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, जहां बाघों की नियमित आवाजाही रहती है। हालांकि, इस क्षेत्र में पहली बार किसी इंसान के शिकार की पुष्टि हुई है, जिसके चलते बाघ के आदमखोर होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पिपरिया-मटकुली मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और एरिए की सुरक्षा के इंतजाम की मांग की। चक्काजाम के कारण मार्ग पर यातायात थम गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर, फारेस्ट विभाग के अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल के आसपास और जंगल क्षेत्र में आवाजाही नहीं करने की अपील की है। शनिवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 04:17 pm

Published on:

07 Feb 2026 04:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में बाघ ने किया युवक का शिकार, ग्रामीणों का चक्काजाम

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधी रात को नहर में चमक रही थी रोशनी, रेस्क्यू में निकली कार, अंदर से निकली 3 लाशें

Tragic Accident
नर्मदापुरम

पचमढ़ी की लग्जरी होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 4 पर्यटक घायल

panchmarhi
नर्मदापुरम

सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

mp news Seoni Malwa sandipani school students farewell party jeep stunt video viral
नर्मदापुरम

एमपी के 3 मुख्य सड़क मार्गों के चौड़ीकरण की मांग, सांसद ने गडकरी के सामने रखा प्रस्ताव

नर्मदापुरम

गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

MP News
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.