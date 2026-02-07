नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में बाघ ने किया युवक का शिकार, ग्रामीणों का चक्काजाम

युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पिपरिया-मटकुली मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और एरिए की सुरक्षा के इंतजाम की मांग की। चक्काजाम के कारण मार्ग पर यातायात थम गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर, फारेस्ट विभाग के अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल के आसपास और जंगल क्षेत्र में आवाजाही नहीं करने की अपील की है। शनिवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।