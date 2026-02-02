एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट, कुक समेत 4 घायल

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी हिल स्टेशन में सोमवार की सुबह बड़ी घटना हो गई। जहां सिनेरिटी होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिसमें चार लोग समेत कुक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए पचमढ़ी अस्पताल भिजवाया है।
जानकारी के अनुसार, नर्मदापुरम से जांच टीम रवाना हो चुकी है। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे। सभी घायलों को पिपरिया रेफर कर दिया गया है। होटल में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच में पुलिस को कमर्शियल सिलेंडर मिला है।
खबर अपडेट की जा रही है...
