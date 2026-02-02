2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

नर्मदापुरम

एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट, कुक समेत 4 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोग समेत एक कुक घायल हो गए।

less than 1 minute read
नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Feb 02, 2026

panchmarhi

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी हिल स्टेशन में सोमवार की सुबह बड़ी घटना हो गई। जहां सिनेरिटी होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिसमें चार लोग समेत कुक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए पचमढ़ी अस्पताल भिजवाया है।

जानकारी के अनुसार, नर्मदापुरम से जांच टीम रवाना हो चुकी है। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे। सभी घायलों को पिपरिया रेफर कर दिया गया है। होटल में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच में पुलिस को कमर्शियल सिलेंडर मिला है।

खबर अपडेट की जा रही है...

Published on:

02 Feb 2026 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट, कुक समेत 4 घायल
नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

mp news Seoni Malwa sandipani school students farewell party jeep stunt video viral
नर्मदापुरम

एमपी के 3 मुख्य सड़क मार्गों के चौड़ीकरण की मांग, सांसद ने गडकरी के सामने रखा प्रस्ताव

नर्मदापुरम

गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

MP News
नर्मदापुरम

गर्लफ्रेंड ने मिलने छत पर बुलाया, पीछे से आ गए लड़की के पिता, अस्पताल में प्रेमी बोला- मुझे छत से फैंक दिया

Itarsi News
नर्मदापुरम

MP में यहां 2200 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू

narmadapuram-pipariya-bankhedi fourlane road construction land acquisition mp news
नर्मदापुरम
