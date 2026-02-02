एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट, कुक समेत 4 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी हिल स्टेशन में सोमवार की सुबह बड़ी घटना हो गई। जहां सिनेरिटी होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिसमें चार लोग समेत कुक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए पचमढ़ी अस्पताल भिजवाया है।