नर्मदापुरम

गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का मामला, महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर महिला कर्मचारी ने लगाए आरोप।

नर्मदापुरम

image

Sanjana Kumar

Jan 23, 2026

MP News

MP News

MP news: महिला बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय जैन पर आउटसोर्स पर तैनात महिला जिला परियोजना सहायक (डीपीए) से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है।

एफआइआर में लिखा- गंदी नजर से देखने, शारीरिक प्रताड़ना

FIR में 42 साल की विधवा (पीड़िता) ने कहा, डिप्टी डायरेक्टर तीन माह से मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे। उसने बताया, जैन अक्टूबर 2025 में पदस्थ हुए। तब से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उपस्थिति रजिस्टर उन्होंने अपने केबिन में रख लिया। जब भी अटेंडेंस लगाने जाती तो गंदी नजर से देखते थे। अटेंडेंस नहीं लगाने पर उन्होंने वेतन काटा, नोटिस भी दिए। पीड़िता ने दिसंबर में ऑफिस की छत पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बोलीं- 12 जनवरी को डीपीओ से शिकायत की, पर कार्रवाई नहीं हुई। मामलाएमपी के नर्मदापुरम का है।

डिप्टी डायरेक्टर बोले-महिला अनुपस्थित रहती है

डिप्टी डायरेक्टर जैन का कहना है, महिला जिला परियोजना सहायक आउटसोर्स कर्मचारी है। लगातार अनुपस्थित रहती है, इसलिए नोटिस दिए थे। महिला को नौकरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी टीएडएम को भी सूचना दी थी। महिला सार्थक ऐप पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं करती है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि, बिना सक्षम अफसर से जांच कराए एफआइआर दर्ज की गई है।

23 Jan 2026 09:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

