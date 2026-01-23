गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

MP News
MP news: महिला बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय जैन पर आउटसोर्स पर तैनात महिला जिला परियोजना सहायक (डीपीए) से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है।
FIR में 42 साल की विधवा (पीड़िता) ने कहा, डिप्टी डायरेक्टर तीन माह से मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे। उसने बताया, जैन अक्टूबर 2025 में पदस्थ हुए। तब से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उपस्थिति रजिस्टर उन्होंने अपने केबिन में रख लिया। जब भी अटेंडेंस लगाने जाती तो गंदी नजर से देखते थे। अटेंडेंस नहीं लगाने पर उन्होंने वेतन काटा, नोटिस भी दिए। पीड़िता ने दिसंबर में ऑफिस की छत पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बोलीं- 12 जनवरी को डीपीओ से शिकायत की, पर कार्रवाई नहीं हुई। मामलाएमपी के नर्मदापुरम का है।
डिप्टी डायरेक्टर जैन का कहना है, महिला जिला परियोजना सहायक आउटसोर्स कर्मचारी है। लगातार अनुपस्थित रहती है, इसलिए नोटिस दिए थे। महिला को नौकरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी टीएडएम को भी सूचना दी थी। महिला सार्थक ऐप पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं करती है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि, बिना सक्षम अफसर से जांच कराए एफआइआर दर्ज की गई है।
