नर्मदापुरम

MP में यहां 2200 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू

MP News: टू-लेन स्टेट हाईवे जल्द फोरलेन में बदलेगा। 2200 करोड़ से ज्यादा की इस मेगा योजना में जमीन अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने और नए ब्रिज-बायपास को लेकर हलचल तेज हो गई है।

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Jan 19, 2026

narmadapuram-pipariya-bankhedi fourlane road construction land acquisition mp news

narmadapuram-pipariya-bankhedi fourlane road construction (फोटो- Freepik)

Fourlane Road Construction: टू-लेन नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे को बनखेड़ी तक फोरलेन बनाया जाएगा। सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने 78 किलो मीटर तक फोरलेन निर्माण के लिए पहले से सर्वे कर रही है। इसकी लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। इसमें कई ब्रिज, पुलिया, बायपास बनाए जाएंगे। इसके भूमि की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वर्तमान टू-लेन के दोनों तक तरफ सड़क किनारे भूमि की पड़ताल की जा रही है। (MP News)

2200 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू

जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम से पिपरिया, बनखेड़ी तक टूलेन सड़क के दोनों तरफ कहां कितनी सरकारी और निजी भूमि है। इसका आंकलन किया जा रहा है। इसके बाद नियम अनुसार अधिग्रहण (Land Acquisition) की कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित फोरलेन का स्वरूप वर्तमान टूलेन सडक़ से अलग होगा। इसकी लागत लगभग 2200 करोड़ से बढ़ जाएगी। एमपीआरडीसी की टीम फोरलेन के लिए सर्वे कर रही है। इसमें जितने आंकड़े आते जाएंगे उसे डीपीआर में जोड़ा जाएगा।

नर्मदापुरम से बनखेड़ी तक प्रस्तावित फोरलेन में कई जगह नई पुलि या, ब्रिज, टर्निंग और बायपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संभावनाएं तलाश की जा रही है। एमपीआरडीसी के अधिकारी निर्माण के लिए स्थान का चयन कर निर्माण कार्यों की लंबाई, चौड़ाई निकल रहे हैं।

पहले बनी डीपीआर को नहीं मिली थी स्वीकृति

नर्मदापुरम से पिपरिया तक टूलेन स्टेट हाईवे को फोरलेन करने के लिए एमपीआरडीसी ने पूर्व में डीपीआर बनाई थी। इसमें 1285 करोड़ की लागत से 78 किलोमीटर की सड़क निर्माण होना था लेकिन इसे प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए योजना फाइलों में दबकर रह गई।

सड़क किनारे की भूमि पर अतिक्रमण

शहरी क्षेत्र में नर्मदा कॉलेज तिराहा से मालाखेड़ी तिराहा तक स्टेट हाईवे की टू-लेन सड़क किनारे सरकारी भूमि रिक्त पड़ी हैं लेकिन इस पर अतिक्रमण है। तिराहा, चौराहा पर सडक किनारे अतिक्रमण कर टप, गुमठियां जमा दी गई हैं। एमपीआरडीसी की टीम भूमि के वर्तमान स्थिति की जांच भी कर रही हैं। इसमें कहां कितना अतिक्रमण है। इसे भी देखा जा रहा है। (MP News)

