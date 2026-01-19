MP में यहां 2200 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू

Fourlane Road Construction: टू-लेन नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे को बनखेड़ी तक फोरलेन बनाया जाएगा। सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने 78 किलो मीटर तक फोरलेन निर्माण के लिए पहले से सर्वे कर रही है। इसकी लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। इसमें कई ब्रिज, पुलिया, बायपास बनाए जाएंगे। इसके भूमि की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वर्तमान टू-लेन के दोनों तक तरफ सड़क किनारे भूमि की पड़ताल की जा रही है। (MP News)