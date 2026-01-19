MP के इस ‘अभयारण्य’ का बढ़ेगा दायरा, 2 जिलों से ली जाएगी 12000 एकड़ जमीन

उधर खिवनी अभयारण्य को भारत सरकार द्वारा इको सेंसेटिव जोन शामिल करने के बाद वन विभाग और मप्र पर्यटन विभाग मिलकर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इसके तहत खिवनी अभयारण्य से जुड़े 40 गांवों को पर्यटन से जोड़ने की तैयारी की जा रही है ताकि यहां के ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके। इसके तहत गांवों के तालाबों में बोटिंग, होम स्टे, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी ताकि पर्यटन के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही ग्रामीणों की जागरूकता के चलते पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। साथ ही इको सेंसेटिव जोन में शामिल होने से इस क्षेत्र में माइनिंग जैसी गतिविधियां भी नहीं होगी। वहीं इस जोन में लाइट, वाहनों के हॉर्न, डीजे सहित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। (MP News)