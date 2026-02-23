रोमांच के 20 मिनट: जब ‘टाइगर’ ने थाम दी जंगल सफारी की रफ्तार

देवास. जंगल की खामोशी, सुबह की हल्की धूप और सफारी पर निकले पर्यटकों की उत्सुक नजरें तभी घास के झुरमुट से शान से निकलता ‘युवराज’। रविवार सुबह खिवनी अभयारण्य में ऐसा ही रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जब बाघ ‘युवराज’ पर्यटकों के सामने मार्ग पर आकर बैठ गया। करीब 20 मिनट तक जंगल का यह राजा रास्ते पर विराजमान रहा। पर्यटक अपने वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोककर इस दुर्लभ नजारे को निहारते रहे।