Madhya Pradesh Budget : विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जमकर हंगामा

विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए उमंग सिंघार ने बिजली कंपनी और सरकार पर निशाना साधा। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा- प्रदेश की कंपनियों कई शहरों में बचत और लाभ हो रहा है तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा- इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों फायदा पहुंचा रही है। जनता परेशान हो रही। सरकार को तत्काल को तत्काल बिजली कंपनियों पर लगाम लगाना चाहिए। वहीं जबलपुर के शहपुरा में गिरे रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ब्रिज की जांच रिपोर्ट और निर्माण एजेंसी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए।