स्नूकर क्लब में 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, महज 30 सैकंड में किए 27 वार

Bhopal Snooker club attack: मामले में FIR के बाद गिरफ्तार नाबालिगों को पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा। (photo: Patrika)
bhopal snooker club attack: राजधानी भोपाल में पूर गेम की रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। महज 30 सैकंड में 27 वार… और नाबालिग छात्रों ने 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोद दिया। मामले में सामने आया है कि दो नाबालिग फिल्मी अंदाज में क्लब में घुसते हैं और पूल गेम खेल रहे दसवीं के छात्र पर चाकुओं ताबड़तोड़ वार करते हुए जानलेवा हमला कर देते हैं।
दोनों आरोपी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने महज 30 सैकंड पर छात्र पर 27 बार वार किए और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल छात्र ने जैसे-तैसे खुद को संभाला ओर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हमले में उसकी एक कलाई पर 10 से अधिक गहरे घाव हुए हैं। जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई हैं। कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोट के निशान मिले हैं। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है।
मामले में पुलिस का कहना है कि घायल छात्र 16 साल का है और 10वीं का छात्र है। वह गौतम नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और रोजाना पूल खेलने टीला जमालपुरा स्थित गणेश चौक जाता है। कुछ दिन पहले ही उसके साथ ही 10वीं की कोचिंग में पढ़ने वाले 16-16 साल के दो नाबालिगों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान दोनों को छात्र ने थप्पड़ मार दिए थे। जिसकी रंजिश में आरोपियों ने बदला लेने की ठानी और छात्र पर हमला(bhopal snooker club attack) कर दिया।
मामले में पुलिस ने साधारण धाराओं में FIR दर्ज की थी। दोनों को गिरफ्तार भी किया लेकिन उन्हें नोटिस देकर बाद में छोड़ दिया गया। मामले में सब इंस्पेक्टर मनिपाल सिंह भदौरिया का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। दोनों ही नाबालिग छात्रों (bhopal snooker club attack) को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल दहलाने वाली ये वारदात 15 फरवरी की बताई जा रही है, जबकि सामने ये अब आई है।
