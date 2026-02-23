स्नूकर क्लब में 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, महज 30 सैकंड में किए 27 वार

मामले में पुलिस का कहना है कि घायल छात्र 16 साल का है और 10वीं का छात्र है। वह गौतम नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और रोजाना पूल खेलने टीला जमालपुरा स्थित गणेश चौक जाता है। कुछ दिन पहले ही उसके साथ ही 10वीं की कोचिंग में पढ़ने वाले 16-16 साल के दो नाबालिगों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान दोनों को छात्र ने थप्पड़ मार दिए थे। जिसकी रंजिश में आरोपियों ने बदला लेने की ठानी और छात्र पर हमला(bhopal snooker club attack) कर दिया।