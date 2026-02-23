23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद, सीएम मोहन ने भी दे दिए खास निर्देश

Rain Damages Crops : हाल ही में प्रदेश के 25 जिलों में हुई बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसपर सीएम मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को फसलों के नुकसान पर सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 23, 2026

Rain Damages Crops

बारिश में बर्बाद फसलें, किसानों को मुआवजा देने के निर्देश (Photo Source- Patrika)

Rain Damages Crops : मध्य प्रदेश में हाल ही में बारिश से 25 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। मालवा-निमाड़ और ग्वालियर के कुछ जिलों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि होने से फसलें खासा प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों के जिलों में तेज बारिश के साथ ही 63 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चली थी, जिससे कई जिलों में फसलें खेतों में आड़ी हो गईं।

सीएम मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि, वो अपने-अपने जिलों में फसल नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को फसल नुकसान की राहत राशि दिलाए। जनवरी माह में भी इसी तरह मौसम का मिजाज बिगड़ा था।

SRF राशि जारी

राज्य सरकार ने खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा और फसल बीमा आदि का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। कुछ जिलों को आपदा नियंत्रण में राज्य राहत कोष (एसआरएफ) राशि जारी कर दी गई है।

राशि वितरण कार्य शुरू

फसल नुकसान के जहां-जहां प्रथम चरण का सर्वे हुआ हैं वहां राशि वितरण कार्य शुरू हो गया है। इधर, इस मामले में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा कि अभी मेरी जानकारी में यह नहीं है, इसके बाद कॉल काट दिया। ऐसे में ये चिंता का विषय है कि, एक तरफ प्रदेश सरकार साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है तो वहीं अधिकारियों का किसानों के प्रति इस तरह लापरवाह रवैया सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 08:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद, सीएम मोहन ने भी दे दिए खास निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना तो सावधान! इस बीमारी का हो रहे शिकार

warning signs of narcissistic personality disorder criticism intolerance in people rising mp news
भोपाल

MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, ये नहीं किया तो जाएगी नौकरी

Directorate of Public Instruction Strict Order regarding guest teachers attendance MP News
भोपाल

CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, MP की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में 55 करोड़ का गड़बड़ी

55 crore rupees irregularities in jabalpur medical university shown in CAG Report mp news
भोपाल

पीएचडी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! थीसिस में कुछ नया बनाया तो मिलेगा खास लाभ

PhD students will earn special benefits create something new in thesis bhopal mp news
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी, काम के दौरान करने होंगे जमा

MP Transco bans employees from using mobile phones
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.