लाड़ली बहनों के ‘नए रजिस्ट्रेशन’ को लेकर बड़ा अपडेट, सीएम मोहन ने सदन में दिया जवाब

इसका जवाब देते हुए महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हमारी सरकार बहनों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमने मार्च 2023 से योजना की शुरूआत की और जून 2023 से महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम शुरू किया। सरकार योजना का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन किया है और जो भी राज्य सरकार देने का निर्णय लिया है, वह तय समय में क्रियान्वयन किया है। जो भी राज्य सरकार देने का निर्णय लिया है। वह तय समय पर दी जा रही है। महिलाओं को 3 हजार रूपये देने के लिए सरकार काम कर रही है। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा सरकार को लाड़ली बहनों की चिंता है।