23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर

थांदला से झाबुआ तक 33 किमी का कठिन सफर, 13 फरवरी से शुरू की थी यात्रा

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Sachin Trivedi

Feb 23, 2026

गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर

गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर

झाबुआ. गोमाता को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा देने की मांग को लेकर जिले में रविवार को आस्था और आक्रोश का अनोखा संगम देखने को मिला। थांदला के युवा गोभक्त यश राठौड़ ने 13 फरवरी से शुरू की अपनी 10 दिवसीय दंडवत यात्रा का समापन झाबुआ में किया। करीब 33 किलोमीटर की दूरी उन्होंने दंडवत लेटकर तय की। यात्रा के समापन पर जेल बगीचे में गोभक्तों ने उनका स्वागत किया और आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन के दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर रहा। प्रदर्शनकारी अपने साथ सफेद कपड़ा और सिरिंज लेकर पहुंचे। कई गोभक्तों ने अपना रक्त निकालकर कपड़े पर अपनी भावनाएं लिखीं और हस्ताक्षर के रूप में खून से सने पंजों के निशान बनाए। युवाओं का स्पष्ट संदेश था कि गोमाता के सम्मान और गोरक्षा के लिए वे अपना रक्त देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

कांग्रेस का समर्थन, सरकार पर साधा निशाना

आंदोलन को जिला कांग्रेस का भी समर्थन मिला। वीरसिंह भूरिया, प्रकाश रांका और वालसिंह मेड़ा सहित अन्य नेता मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि गोमाता के सम्मान की बात की जाती है तो उसे धरातल पर भी दिखना चाहिए। उनका आरोप था कि युवाओं को अपनी मांगों के लिए इस तरह कठोर तपस्या करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष आयुष ओहरी ने भी खून से हस्ताक्षर कर आंदोलन को समर्थन दिया।

कलेक्ट्रेट गेट पर तकरार, एसपी ने स्वीकारा ज्ञापन

जब यश राठौड़ और अन्य गोभक्त कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासन और पुलिस बल पहले से मौजूद था। तहसीलदार सुनील डावर ने ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन युवाओं ने कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने पर जोर दिया। संयुक्त कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई और एसडीओपी रूपरेखा यादव ने भी समझाइश दी, परंतु युवा अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान गोभक्तों ने नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। स्थिति को संभालने के लिए एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवाओं से चर्चा कर उनका 7 सूत्रीय ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

10 दिन की तपस्या, 33 किमी का संकल्प

युवा यश राठौड़ ने गोमाता की रक्षा का संकल्प लेकर 13 फरवरी को थांदला से दंडवत यात्रा प्रारंभ की थी। तेज धूप और शारीरिक कष्ट के बावजूद उन्होंने 10 दिनों में 33 किलोमीटर की दूरी पूरी की। यात्रा का समापन झाबुआ में हुआ, जहां बड़ी संख्या में युवाओं और गोभक्तों ने आंदोलन में भागीदारी निभाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 01:48 pm

Published on:

23 Feb 2026 01:47 pm

Hindi News / News Bulletin / गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Vasundhara Raje: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने धीरेंद्र शास्त्री से 1 घंटे तक बंद कमरे में की चर्चा

pandit dhirendra shastri
अजमेर

राजस्थान में दांव पर स्टूडेंट्स का भविष्य, कृषि शिक्षा और अनुसंधान में 90 फीसदी पद खाली

Rajasthan Agri Future in Crisis 90 Percent Posts Vacant in Education and Research Wings Students Suffer
उदयपुर

लाड़ली बहनों के ‘नए रजिस्ट्रेशन’ को लेकर बड़ा अपडेट, सीएम मोहन ने सदन में दिया जवाब

ladli behna yojana
भोपाल

रोमांच के 20 मिनट: जब ‘टाइगर’ ने थाम दी जंगल सफारी की रफ्तार

रोमांच के 20 मिनट: जब ‘टाइगर’ ने थाम दी जंगल सफारी की रफ्तार
समाचार

Madhya Pradesh Budget : विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जमकर हंगामा

Madhya Pradesh Budget
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.