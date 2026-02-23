गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर

झाबुआ. गोमाता को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा देने की मांग को लेकर जिले में रविवार को आस्था और आक्रोश का अनोखा संगम देखने को मिला। थांदला के युवा गोभक्त यश राठौड़ ने 13 फरवरी से शुरू की अपनी 10 दिवसीय दंडवत यात्रा का समापन झाबुआ में किया। करीब 33 किलोमीटर की दूरी उन्होंने दंडवत लेटकर तय की। यात्रा के समापन पर जेल बगीचे में गोभक्तों ने उनका स्वागत किया और आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन के दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर रहा। प्रदर्शनकारी अपने साथ सफेद कपड़ा और सिरिंज लेकर पहुंचे। कई गोभक्तों ने अपना रक्त निकालकर कपड़े पर अपनी भावनाएं लिखीं और हस्ताक्षर के रूप में खून से सने पंजों के निशान बनाए। युवाओं का स्पष्ट संदेश था कि गोमाता के सम्मान और गोरक्षा के लिए वे अपना रक्त देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।