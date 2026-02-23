मौसम ने बदली करवट…2 नए सिस्टम एक्टिव, MP के 27 जिलों में बारिश के आसार

MP Weather: मध्य प्रदेश में बारिश से कुछ दिन राहत के बाद अब एक और नया अलर्ट जारी हो गया है। प्रदेश के 27 जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, दो नए सिस्टम एक्टिव हुए हैं। जिसके बाद मौसम विभाग ने गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।