MP सरकार अब सरसों पर देगी भावांतर, सदन में सीएम का बड़ा ऐलान; बोले- उड़द के उत्पादन पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूंग की बजाय उड़द पर बोनस देने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। 600 रूपये प्रति क्विंटल किसानों को बोनस देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। मूंग की बजाय उड़द के उत्पादन पर हमारा विशेष ध्यान है, इसलिए बोनस देने का फैसला किया है। हमारी सरकार चना, मसूर, तुअर का उत्पादन करने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। चना और मसूर के उपार्जन के लिए 24 मार्च से 30 मई तक का समय तय किया गया है।